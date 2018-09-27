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Fútbol

El honor está en juego

Comienza en Francia una edición más de la Ryder Cup, en la cual el equipo estadounidense llega como el campeón defensor

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PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 27: United States players observe the national anthem during the opening ceremony for the 2018 Ryder Cup at Le Golf National on September 27, 2018 in Paris, France. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)|Stuart Franklin/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

PARÍS, FRANCIA.- Sin dinero de por medio y por el simple hecho de demostrar quién es mejor, se pone en marcha mañana la edición 2018 de la Ryder Cup, evento que se disputa cada dos años en el cual un representativo de los Estados Unidos se enfrenta a una selección europea.

El Le Golf National ubicado en la periferia de la Ciudad Luz, será el trazado encargado de albergar a parte de lo más selecto del golf mundial, donde destaca el regreso a esta competencia del californiano Tiger Woods, quien viene de ganar el TOUR Championship la semana pasada lo que significó su victoria 80 en el PGA TOUR.

“Será algo divertido, es un ambiente que no vivimos muy a menudo”, dijo Woods en conferencia de prensa previa al torneo. “Será una semana con mucho ruido, sobre todo el domingo, pero es una atmósfera que nos encanta”, agregó Woods quien no saborea el triunfo como jugador en la Ryder Cup desde 1999.

“Lo importante es que tenemos jugadores de gran nivel en nuestro equipo, todos son muy buenas opciones. Tengo muchas ganas de ganar la Ryder, ya son 19 años en que no la puedo ganar como jugador y eso me motiva”, dijo el ex número uno del mundo, quien junto con Patrick Reed se enfrentará en la primera ronda al inglés Tommy Fleetwood y al italiano Francesco Molinari.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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