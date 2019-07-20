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Fútbol

El Open se queda sin mexicanos

Abraham Ancer e Isidro Benítez no pasaron el corte de la edición 148 del Abierto Británico cuarto y último Major de la temporada.

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PORTRUSH, NORTHERN IRELAND - JULY 18: during the first round of the 148th Open Championship held on the Dunluce Links at Royal Portrush Golf Club on July 18, 2019 in Portrush, United Kingdom. (Photo by Keyur Khamar/PGA TOUR via Getty Images)|Keyur Khamar/PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

PORTRUSH, IRLANDA DEL NORTE.- El golfista mexicano Abraham Ancer ha terminado a un solo golpe del corte en su segunda participación en el Abierto Británico de golf, que se disputa esta semana en Royal Portrush, en la costa de Irlanda del Norte.

“Lo mismo que ayer. No metí ningún putt para birdie y salvé muchos pares de lugares difíciles. Tengo que esperar a ver si es suficiente para jugar el fin de semana”, dijo Ancer al término de su ronda. Pero su resultado de +2 no fue suficiente para superar el corte de +1, a nueve golpes de los líderes, el estadounidense JB Holmes y el irlandés Shane Lowry.

“No he visto nada de lo que me tenga que preocupar. En este tipo de campos a veces puedes pegarle bien a la bola y tu score no lo refleja. La peleé hasta el 18, traté de meterle birdies de todos lados y nada más no quisieron caer”, señaló el golfista de Tamaulipas.

“Las sensaciones están bien, el juego se siente bien y mentalmente me siento bien también. Entonces, nada más hay que esperar y dejar que el juego fluya”, agregó el número 58 del mundo, que viene de hacer historia en el US Open junto con su compatriota Carlos Ortiz, ambos clasificados por primera vez en más de medio siglo para el fin de semana.

Ancer también llegó a Royal Portrush en compañía de otro mexicano, el poblano Isidro Benítez, clasificado para The Open Champiosnhip gracias a su victoria en el Abierto de Argentina.

“Estoy muy contento de participar y me llevo mucho aprendizaje que me va a servir para el futuro. Lo malo es que no pasé el corte, no tuve una buena semana. Pegué buenos tiros con ninguna recompensa”, dijo Benítez, que se había preparado concienzudamente para su primer Major.

“Estuve un buen rato aquí. Estoy muy contento de todo lo que viví con mis coaches, mi familia y mis amigos. Ahora me siento listo para lo que viene y con muchas ganas de empezar a jugar otros torneos” agregó el joven mexicano de 20 años.

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