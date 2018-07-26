El PGA TOUR Latinoamérica anuncia torneos en Brasil

SAO PAULO, BRASIL— El PGA TOUR Latinoamérica y la Confederación Brasileña de Golf anunciaron hoy que la segunda mitad de la temporada del Tour regional comenzará aquí con dos torneos consecutivos en dos diferentes campos de golf.

El São Paulo Golf Club Championship está programado para la semana del 10 al 16 de septiembre en el Sao Paulo Golf Club, mientras que el 65º JHSF Aberto do Brasil, un torneo cuya historia se remonta a 1945, se jugará en la semana del 17 al 23 de septiembre en Fazenda Boa Vista, un campo localizado en Porto Feliz, a una hora en auto desde São Paulo.

Estos serán el décimo y el undécimo torneos del calendario 2018 del PGA TOUR Latinoamérica. La programación completa de la segunda mitad se anunciará la próxima semana.

Tanto el Sao Paulo Golf Club Championship como el 65º JHSF Aberto do Brasil serán eventos de 72 hoyos de juego por golpes y con fields de 132 competidores que incluirán a los mejores jugadores del PGA TOUR Latinoamérica.

Cada torneo contará con una bolsa de $175,000 dólares, de los cuales $31,500 serán para el ganador. Adicionalmente, estos eventos en Brasil serán parte del Bupa Challenge, una competencia de cinco torneos que recompensa con un premio especial al jugador que sume más ganancias en estos eventos del PGA TOUR Latinoamérica en Brasil, Guatemala, Ecuador y la República Dominicana.

El PGA TOUR Latinoamérica ha celebrado seis torneos en territorio brasileño desde su fundación, en 2012. Esta será la primera vez en la historia del Tour en que Brasil será sede de más de un torneo durante una misma temporada.

“Este es un momento significativo en la historia del PGA TOUR Latinoamérica. Vivimos una experiencia fenomenal cada año cuando venimos a Brasil y ahora, tener la oportunidad de jugar eventos consecutivos en una de las ciudades más dinámicas y vibrantes del planeta es algo que nos llena de emoción”, dijo Jack Warfield, presidente del PGA TOUR Latinoamérica.

