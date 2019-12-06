Equipo de Patricio Guerra gana el ProAm en Mazatlán

MAZATLÁN, SINALOA.- Con la participación de 80 jugadores, se llevó a cabo el ProAm, evento que sirvió de preámbulo a la tercera fecha de la campaña 2019-20 de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB) Copa Puro Sinaloa.

Con marcador de 58 golpes, los campeones de la competencia fueron los amateurs Carlos Escobar, Barry Ruiz, Luis Jorge, todos ellos encabezados por el profesional Patricio Guerra, en tanto que la segunda posición con 59 impactos fue para Agustín López, Johnny Sterling, Ernesto Osunay el pro Isidro Benítez.

En el tercer lugar con marcador de 60 golpes, finalizaron Sergio Pelayo, Humberto Barros, Alfonso Pelayoy el tijuanense Armando Favela, campeón defensor de la Copa Puro Sinaloa que tendrá como escenario el campo de Estrella del Mar, par 72, de siete mil 31 yardas.

La tercera fecha de la campaña de la GGPB Copa Puro Sinaloaque es parte de la DevSeries del PGA TOUR Latinoamérica, tendrá un field de 76 profesionales quienes estarán disputando una bolsa de un millón 600 mil pesos, entre ellos los ex PGA TOURJosé de Jesús ‘Camarón’ Rodríguezy Oscar Fraustro, así como Álvaro Ortizúnico mexicano en la pasada edición del Masters Tournament.

