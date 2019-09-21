Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Es séptimo Ortiz en Mississippi

En una ronda aplazada por falta de luz, el mexicano Carlos Ortiz está en el top ten del Sanderson Farms Championship

3M Open - Round Two
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

JACKSON, MISSISSIPPI.- A pesar de las adversas condiciones climatológicas que imperan en la localidad de Jackson en Mississippi, el mexicano Carlos Ortiz se mantuvo hoy en el top ten del Sanderson Farms Championship, segunda fecha de la temporada 2019-20 del PGA TOUR.

El originario de Guadalajara, Jalisco, firmó un segundo recorrido de 71 golpes para totalizar 136, ocho bajo par, actuación que le valió para estar empatado en la séptima posición del torneo que se desarrolla en el Country Club of Jackson y que reparte una bolsa de seis millones 600 mil dólares.

En la primera posición con score de 132 strokes, menos 12, se ubicó el coreano Byeong Hun An, mientras que empatados en el segundo sitio se colocaron los estadounidenses J.T. Poston, George McNeill, Scottie Scheffler y Tom Hoge, todos ellos con 134 impactos, diez bajo par.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP