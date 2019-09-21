Es séptimo Ortiz en Mississippi

JACKSON, MISSISSIPPI.- A pesar de las adversas condiciones climatológicas que imperan en la localidad de Jackson en Mississippi, el mexicano Carlos Ortiz se mantuvo hoy en el top ten del Sanderson Farms Championship, segunda fecha de la temporada 2019-20 del PGA TOUR.

El originario de Guadalajara, Jalisco, firmó un segundo recorrido de 71 golpes para totalizar 136, ocho bajo par, actuación que le valió para estar empatado en la séptima posición del torneo que se desarrolla en el Country Club of Jackson y que reparte una bolsa de seis millones 600 mil dólares.

En la primera posición con score de 132 strokes, menos 12, se ubicó el coreano Byeong Hun An, mientras que empatados en el segundo sitio se colocaron los estadounidenses J.T. Poston, George McNeill, Scottie Scheffler y Tom Hoge, todos ellos con 134 impactos, diez bajo par.

