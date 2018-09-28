Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Europa toma ventaja

Los representantes del viejo continente superan por dos puntos a los del “Tío Sam” después de la primera jornada de la Ryder Cup

KAL|0_oxzlznh1
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 28: Francesco Molinari of Europe and Tommy Fleetwood of Europe celebrate on the 14th during the afternoon foursome matches of the 2018 Ryder Cup at Le Golf National on September 28, 2018 in Paris, France. (Photo by Jamie Squire/Getty Images)|Jamie Squire/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

PARÍS, FRANCIA.- Tras el primer día de actividades en la Ryder Cup, el representativo europeo tomó ventaja de cinco puntos a tres sobre su similar estadounidense dentro del torneo internacional que se celebra cada dos años y que en esta ocasión se desarrolla en el campo francés del Le Golf National.

En la jornada matutina realizada en el formato de fourballs (mejor bola), los estadounidenses se fueron adelante al ganar tres de los cuatro enfrentamientos, destacando la derrota por 3 & 1 de Tiger Woods y Patrick Reed ante el italiano Francesco Molinari y el inglés debutante Tommy Fleetwood.

Por la tarde, el conjunto capitaneado por el danés Thomas Bjorn, le propinó la primera barrida desde 1989 a los sobrinos del “Tío Sam”. De nueva cuenta la dupla Molinari/Fleetwood, venció de forma contundente a su similar estadounidense, en esta ocasión derrotando por 5&4 a Justin Thomas y Jordan Spieth.

Henrik Stenson y Justin Rose, hicieron lo propio al superar por 3&2 a Dustin Johnson y Rickie Fowler, mientras que Ian Poulter y Rory McIlroy vencieron 4&2 a Bubba Watson y Webb Simpson, finalmente Sergio García y Alex Noren, derrotaron 5&4 a Phil Mickelson y Bryson DeChambeau.

“Tenía un plan y lo mantuve. El equipo estaba con muchas ganas de hacer algo para revertir la desventaja de la mañana. Todos cumplieron de manera fantástica”, dijo Bjorn.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

Ver en vivo
5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP