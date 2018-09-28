Europa toma ventaja

PARÍS, FRANCIA.- Tras el primer día de actividades en la Ryder Cup, el representativo europeo tomó ventaja de cinco puntos a tres sobre su similar estadounidense dentro del torneo internacional que se celebra cada dos años y que en esta ocasión se desarrolla en el campo francés del Le Golf National.

En la jornada matutina realizada en el formato de fourballs (mejor bola), los estadounidenses se fueron adelante al ganar tres de los cuatro enfrentamientos, destacando la derrota por 3 & 1 de Tiger Woods y Patrick Reed ante el italiano Francesco Molinari y el inglés debutante Tommy Fleetwood.

Por la tarde, el conjunto capitaneado por el danés Thomas Bjorn, le propinó la primera barrida desde 1989 a los sobrinos del “Tío Sam”. De nueva cuenta la dupla Molinari/Fleetwood, venció de forma contundente a su similar estadounidense, en esta ocasión derrotando por 5&4 a Justin Thomas y Jordan Spieth.

Henrik Stenson y Justin Rose, hicieron lo propio al superar por 3&2 a Dustin Johnson y Rickie Fowler, mientras que Ian Poulter y Rory McIlroy vencieron 4&2 a Bubba Watson y Webb Simpson, finalmente Sergio García y Alex Noren, derrotaron 5&4 a Phil Mickelson y Bryson DeChambeau.

“Tenía un plan y lo mantuve. El equipo estaba con muchas ganas de hacer algo para revertir la desventaja de la mañana. Todos cumplieron de manera fantástica”, dijo Bjorn.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA