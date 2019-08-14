Fanáticos se inclinan por Kisner

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA. – Los fanáticos del PGA TOUR se inclinaron por Kevin Kisner y lo eligieron campeón del MetLife MatchUp 2019. En nombre de Kisner, MetLife donará 750 mil dólares a la Fundación Kevin y Brittany Kisner. Esta entidad apoya tanto a la niñez con servicios de salud y educación como a organizaciones deportivas juveniles en la Región Central del Río Savannah (RCRS), entre los estados de Georgia y Carolina del Sur.

“No hay palabras para explicar la alegría que Brittany y yo sentimos después de ganar el MetLife MatchUp”, dijo Kisner. “Estoy agradecido con mis seguidores, amigos y familiares por el apoyo que recibimos para ganar el voto de los fanáticos en línea. La donación de MetLife tendrá un profundo impacto en la vida de muchos niños a través del buen trabajo de nuestra fundación”.

Creada en 2016, la Fundación Kisner ha donado cerca de 200 mil dólares en fondos de subvenciones para ayudar a varios programas comunitarios que llegan a miles de niños en su región. Entre las principales organizaciones que se han beneficiado con estas becas figuran el Club de Niños y Niñas de Aiken, las escuelas públicas del condado de Aiken (con exámenes por conmociones cerebrales para sus atletas), PlaySafe, Great Oak Therapeutic Riding, Mental Health America de Aiken y el Hospital Universitario para mencionar algunos.

Ahora en su tercer año, el MetLife MatchUp es una competencia que abarca 18 eventos seleccionados del PGA TOUR a lo largo de toda la temporada. En cada evento, dos jugadores se enfrentaron entre sí en una votación en la que el público determinó qué jugador resolvió de mejor manera una situación complicada en el campo. En el proceso que desembocó en la votación final, los ganadores semanales recibieron 15 mil dólares para la organización benéfica de su preferencia. Desde el lanzamiento de esta iniciativa se han donado más de 3 millones de dólares a más de 25 organizaciones benéficas distintas, con intereses que van desde el bienestar animal hasta la salud de los niños.

