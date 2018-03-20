Fassi gana tercer torneo al hilo

AUBURN, ALABAMA.- La mexicana María Fassi, consiguió su tercer título en fila en el Experiencia Evans Derby, que se jugó en el Auburn University Club, campo par 72 de 6 mil 280 yardas de largo. Fassi se convierte en la única jugadora de la Universidad de Arkansas en ganar cinco títulos en una misma temporada y además la primera en ganar tres en fila. Las Razorbacks de Arkansas consiguieron el triunfo con amplio margen.

“Estamos muy contentas con María y su desempeño, pero sobre todo en el equipo, María ha sido pieza fundamental para tener una de nuestras mejores temporadas”, comentó Shauna Estes, la head coach de la Universidad.

“Estoy muy emocionada por el resultado, seguimos con buenos resultados rumbo a los Nationals, espero que lleguemos mejor que nunca a este certamen, como siempre he dicho, cambio un título individual por el del equipo”, comentó Fassi quien con este título se consolidó como la mejor mexicana de los últimos años en el golf colegial de los Estados Unidos y llega a siete títulos en el golf universitario.

María, quien además tiene tres títulos en el Nacional de Aficionadas de nuestro país, fue una de las dos jugadoras que firmó tarjetas con par menos en el certamen, María tuvo recorridos de 64-67 y 71 para 202 totales, 14 bajo par, sacó 5 de ventaja ante su compañera de equipo la colombiana María Hoyos, segundo lugar del torneo. Fassi sumó su séptimo título como colegial y se ratifica además, como una de las mejores jugadoras dentro de la NCAA.

Con 836 golpes, 28 bajo el par de campo, las Razorbacks, se ubicaron como las mejores, dejaron en segundo sitio a Duke con 19 bajo par y Alabama fue tercero con 16 bajo par.

“En lo individual gané, pero, siempre hay cosas que mejorar, agradezco a todo el equipo la confianza que me dan y a todo mi staff de trabajo, el triunfo es de equipo”, agregó Fassi, quien suma cinco títulos en esta temporada, la mejor para una mexicana en los últimos años y se ha consolidado como la mejor del momento en el golf internacional.

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