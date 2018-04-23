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Fútbol

Fassi se corona con su Universidad

A pesar de perder el título en desempate de forma individual, María Fassi ayudó a que la Universidad de Arkansas ganará el SEC Championship

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Las Razorbacks de Arkansas y María Fassi, lograron imponerse en el SEC Championship que se llevó a cabo en Alabama, logro que nunca antes había conseguido el programa de golf de dicha institución, además, Fassi empató en la primera posición en lo individual, pero perdió en playoff ante Ainhoa Olarra, de la Universidad de South Carolina.

“Es uno de los mejores momentos de mi carrera como golfista y por mucho el mejor en Arkansas, es la primera vez que la Universidad puede conseguir el título del SEC Championship, el resultado individual es lo de menos, estoy en Arkansas para ser el mejor equipo colegial y vamos por buen camino”, confesó Fassi al haber finalizado su match de la final.

La mexicana se convirtió en la punta de lanza de la Universidad de Arkansas y en las tres rondas stroke play contabilizó recorridos de 70-70 y 69 para 209 golpes, 7 bajo par de la cancha, mismo números que Olarra, quien la venció en el primer hoyo de playoff.

“Después de eso me enfoqué en el objetivo principal, que era ganar este torneo, teníamos matchs importantes y supimos sacar lo mejor de nosotras y conseguir este título”, agregó.

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