Finaliza participación mexicana en Escocia

ABERDEEN, ESCOCIA.- Concluyó la participación de los mexicanos Raúl Pereda y Álvaro Ortiz en la edición 123 del The Amateur Championship, uno de los torneos para aficionados con mayor tradición en el mundo y que este año se juega en el Royal Aberdeen Golf Club, en Escocia.

Con la intención de adaptarse lo más rápido posible, desde hace una semana, el equipo mexicano encabezado por el entrenador nacional Santiago Casado, viajó a Escocia con el fin de descifrar el campo sede.

En las dos primeras rondas disputadas bajo el formato de stroke play o por golpes, Pereda y Ortiz lograron pasar el corte y accediendo a la fase de match play o enfrentamientos directos.

El tapatío Ortiz fue eliminado en su primer match, siendo el veracruzano Pereda quien logró avanzar el día de ayer, sin embargo hoy, en su segundo enfrentamiento fue superado por el australiano David Micheluzzi.

Pereda se mostró muy contento de tener la oportunidad de jugar la fase de match play, pues consideró que es muy emocionante el poder jugar ante esa magnitud de participantes, en campos de gran calidad como son los campos escoceses.

El equipo mexicano ya cuenta con la presencia de Aarón Terrazas y se disponen a viajar a Irlanda para continuar con su preparación de cara al World Amateur Team Championship.

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