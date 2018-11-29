Firma convenio Tiger Woods
Discovery, Inc. y el PGA TOUR, GOLFTV presentó un acuerdo de contenido exclusivo multianual con Tiger Woods
NUEVA YORK- A partir de enero de 2019, GOLFTV impulsado por PGA TOUR, el nuevo servicio global de transmisión de video en vivo y on-demand desarrollado conjuntamente por Discovery y el TOUR, colaborará con Tiger Woods en una amplia generación de contenidos y programación que ofrecerá a los fanáticos una visión auténtica de la vida, el pensamiento y el trabajo de quien es el máximo nombre en el deporte.
La asociación con GOLFTV mostrará a Woods como los fanáticos nunca lo han visto antes, brindando una oportunidad incomparable de acercarse a sus rutinas de práctica, su preparación y su vida diaria, a través de una variedad de programas presentados exclusivamente en GOLFTV.
"He visto cómo Discovery y David Zaslav construyeron una plataforma deportiva global con Eurosport y ahora con el lanzamiento de GOLFTV junto a nosotros en el PGA TOUR, así que creo que son el socio perfecto para ayudar a que el juego crezca. Son globales y saben cómo crear audiencias nuevas, más jóvenes y más grandes. Estoy muy emocionado de ser socio del equipo Discovery Sports ", dijo Woods.
“Me encanta la visión de GOLFTV y la ambición de que se convierta en el principal destino para el entretenimiento de golf en todo el mundo. Tener mi propia plataforma para comunicarme es la culminación de un arduo trabajo de parte de mi equipo y del equipo de Discovery", dijo el ganador de 80 títulos en la mejor gira del mundo.