Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Fraustro comparte el liderato

El mexicano Óscar Fraustro, es uno de los tres jugadores que encabezan la clasificación del BMW-Charity Pro-Am presented by SYNNEX Corporation

KAL|0_cn0peaoi

Escrito por: Azteca Deportes

GREER, CAROLINA DEL SUR.- No pierde ritmo. Una segunda ronda de 64 golpes, para un total de 129, 14 bajo par, colocó al golfista mexicano Óscar Fraustro empatado en la cima de la clasificación del BMW-Charity Pro-Am presented by SYNNEX Corporation fecha del Web.com Tour.

El de Chihuahua, comparte el liderato de la justa que reparte una bolsa de 700 mil dólares con los estadounidenses Robby Shelton y Michael Arnaud, quien hoy se destapara con un recorrido de 60 golpes, en uno de los tres campos que albergan el torneo correspondiente a la gira de ascenso del PGA TOUR.

Más abajo en la tabla general, se colocaron el poblano Gerardo Ruiz de la Concha, puesto 75, el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez sitio 92, el tapatío Carlos Ortiz casillero 104 y el de Tampico, Tamaulipas Rodolfo Cazaubón en el lugar 114.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

Te puede interesar: Segunda edición Copa Mexgolf (galería)

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP