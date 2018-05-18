Fraustro comparte el liderato

GREER, CAROLINA DEL SUR.- No pierde ritmo. Una segunda ronda de 64 golpes, para un total de 129, 14 bajo par, colocó al golfista mexicano Óscar Fraustro empatado en la cima de la clasificación del BMW-Charity Pro-Am presented by SYNNEX Corporation fecha del Web.com Tour.

El de Chihuahua, comparte el liderato de la justa que reparte una bolsa de 700 mil dólares con los estadounidenses Robby Shelton y Michael Arnaud, quien hoy se destapara con un recorrido de 60 golpes, en uno de los tres campos que albergan el torneo correspondiente a la gira de ascenso del PGA TOUR.

Más abajo en la tabla general, se colocaron el poblano Gerardo Ruiz de la Concha, puesto 75, el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez sitio 92, el tapatío Carlos Ortiz casillero 104 y el de Tampico, Tamaulipas Rodolfo Cazaubón en el lugar 114.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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