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Fútbol

Fraustro es sexto en Carolina del Sur

El de Chihuahua Óscar Fraustro, está empatado en el sexto sitio en el inicio del BMW Charity Pro-Am presented by SYNNEX Corporation del Web.com Tour

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Escrito por: Azteca Deportes

GREER, CAROLINA DEL SUR.- De los seis representantes que participan esta semana en el torneo avalado por el Web.com Tour, el chihuahuense Óscar Fraustro fue el más destacado en el inicio del BMW Charity Pro-Am presented by SYNNEX Corporation que tiene como escenario principal el Thornblade Club.

Fraustro firmó hoy una tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, actuación que lo ubicó empatado en la sexta posición del torneo que reparte una bolsa de 700 mil dólares a tres impactos de los líderes los estadounidenses Cameron Champ, Taylor Moore, Vince India, Luke Guthrie y el coreano Jin Park.

Con 70 impactos, dos menos, Rodolfo Cazaubón y Gerardo Ruiz, están empatados en el sitio 86, en tanto que Carlos Ortiz, Armando Favela y José de Jesús “Camarón” Rodríguez, todos ellos con un marcador de 69 golpes, uno menos, comparten el casillero 113. Cabe recordar que la competencia se lleva a cabo paralelamente en tres campos de la zona de Greer, Carolina del Sur.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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