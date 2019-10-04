Gaby López inicia séptima en Texas

THE COLONY, TEXAS.- Un primer recorrido de 67 golpes, cuatro bajo par, colocó a la capitalina Gaby López empatada en la séptima posición del Volunteers of America Classic, torneo correspondiente al LPGA TOUR que tiene verificativo en el Old American Golf Club.

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), no tuvo el mejor comienzo en la ronda inaugural al registrar bogey en el hoyo cinco, sin embargo, birdies en las banderas del siete, 12, 13, 16 y 17, la situaron dentro del top ten de la justa que reparte una bolsa de un millón 300 mil dólares.

Por su parte la originaria de Pachuca, Hidalgo, María Fassi firmó una tarjeta de 70 impactos, uno bajo par, actuación que le valió para situarse en el casillero 50. La líder de la justa texana, es la norirlandesa Stephanie Meadow con marcador de 63 golpes, ocho menos.

