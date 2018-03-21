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Fútbol

Gaby López jugará en California

La mexicana López sigue con su actividad en el LPGA, mientras que el Symetra Tour tendrá una pausa hasta el mes entrante

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de este jueves inicia el Kia Classic, quinto torneo de la actual temporada del LPGA Tour que tendrá como escenario el Aviara Golf Club de Carlsbad, California, con una bolsa a repartir de un millón 800 mil dólares.

La capitalina Gaby López integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), forma parte del field de la justa que cumple nueve años y donde la campeona defensora es la coreana Mirim Lee. Aunque Gaby no pasó el corte la semana pasada en Bank of Hope Founders Cup de Phoenix, Arizona, la mexicana confía en retomar su juego.

“La verdad no hay nada que me guste más que competir en el tour”, comentó Gaby. “Representar a mi país, siempre ha sido y seguirá siendo un honor y un orgullo”, agregó la jugadora, quien viene de superar una lesión en la espalda baja que la marginó de participar en el ISPS Handa Women´s Australian Open; el Honda LPGA Thailand y el HSBC Women´s World Championship en Singapur.

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En cuanto al Symetra Tour se refiere, la semana anterior dio inicio la campaña 2018 del circuito de ascenso del LPGA Tour, con el Florida’s Natural Charity Classic, celebrado en Country Club de la localidad de Winter Haven, Florida.

Con un marcador de 219, golpes, tres arriba de par, Margarita Ramos finalizó empatada en la posición 30 del torneo que repartió una bolsa de 125 mil dólares, en tanto que Alejandra Llaneza pasó el corte, no así Regina Plasencia.

Será del 6 al 8 de abril próximos, que el Symetra Tour reanude actividad con el IOA Championship Presented by Morongo Casino Resort & Spa a desarrollarse en Beaumont, California, donde estará en juego una bolsa de 100 mil dólares.

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