Gallegos se impone en Dominicana

PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA – Jugando apenas el séptimo torneo de su carrera profesional en PGA TOUR Latinoamérica, el argentino Andrés Gallegos se comportó como uno de los más experimentados del field y con un total de 22-bajo par 262 levantó el trofeo de campeón del Puerto Plata DR Open, segunda cita del Bupa Challenge.

El novato de tan sólo 22 años, firmó un 65 libre de bogeys en su ronda final para separarse por siete golpes de su rival más cercano, el estadounidense M.J. Maguire. El tercer lugar, con totales individuales de 13-bajo par 271 quedó dividido entre el también estadounidense Chris Williams y el argentino Tommy Cocha.

Con su segundo 69 consecutivo de la semana, Benjamín Alvarado se quedó con el quinto lugar de la general. El chileno completó 272 golpes, 12 bajo par. Por su parte, el uruguayo Juan Álvarez celebró su cumpleaños No. 25 con un sexto lugar. El de Montevideo entregó un 71 que lo llevó a totalizar un 11-bajo par 273.

La ronda final estuvo cargada de dramatismo de principio a fin. Lluvias intensas obligaron en dos oportunidades a los oficiales de reglas del Tour a suspender la actividad. Al final, los últimos grupos vieron afectadas sus salidas por un periodo de dos horas y media. Para fortuna de todos, el tiempo mejoró y la tarde se desarrolló sin contratiempo alguno.

“La verdad que no lo puedo creer. Fue una gran semana, jugué muy bien al golf y jamás pensé que iba a ganar tan rápido en el Tour”, sostuvo Gallegos, quién rompió el récord de 72 hoyos que había impuesto hace un año el estadounidense Tee-K Kelly en Puerto Plata.

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