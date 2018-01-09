Ganancias con causa

PONTE VEDRA BEACH, Florida – El PGA TOUR y sus eventos generaron más de $180 millones de dólares para causas benéficas durante 2017. De esta manera se superó el récord impuesto un año atrás por aproximadamente 14 millones. La cifra conseguida incluye donaciones hechas por los torneos del PGA TOUR, el PGA TOUR Champions, el Web.com Tour, el Mackenzie Tour-PGA TOUR Canada, el PGA TOUR Latinoamérica y el PGA TOUR-China.

Con lo conseguido en 2017, el TOUR llega a un total de $2.65 billones de dólares en recaudos para causas benéficas. En 2005 se había superado el primer billón, mientras que a comienzos de 2014 se pasó la barrera de los dos billones.

“Toda la familia del PGA TOUR se enorgullece enormemente del positivo impacto que han tenido año tras año los millones de dólares recolectados para entidades de caridad”, afirmó el Comisionado del PGA TOUR Jay Monahan. “Usualmente notamos que más allá de la cantidad de dólares recaudados, la historia real está en los cientos de miles de vidas que se benefician con estas contribuciones cada año. Gracias a todos los torneos, jugadores, patrocinadores, voluntarios y fanáticos que hacen posible todo esto”.

En 2017, cinco eventos de PGA TOUR lograron recaudar más de $10 millones de dólares para caridad. Estos fueron el AT&T Pebble Beach Pro-Am, el Valero Texas Open, el DEAN & DELUCA Invitational, el John Deere Classic y el Waste Management Phoenix Open. Adicional a esos torneos, la bienal Presidents Cup anunció una donación récord de más de $10.7 millones como resultado de la edición 2017 disputada en el Liberty National Golf Club de Jersey City, New Jersey.

during the third round of THE PLAYERS Championship held at THE PLAYERS Stadium course at TPC Sawgrass on May 14, 2011 in Ponte Vedra Beach, Florida.|Streeter Lecka/Getty Images

El evento insignia del PGA TOUR, el THE PLAYERS Championship, generó $8.7 millones de dólares en 2017. De ese monto una gran parte beneficia a las organizaciones locales que enfocan sus esfuerzos en los más chicos. El objetivo del torneo es generar en un lapso de 10 años un total de $50 millones de dólares para ayudar a este tipo de organizaciones benéficas.

Seis eventos del PGA TOUR Champions recaudaron más de $1 millón para caridad en 2017. El Shaw Charity Classic lideró el camino con más de $6 millones. Por su parte, tres torneos del Web.com Tour generaron más de $1 millón, con el Nationwide Children’s Hospital Championship a la cabeza (este solo evento consiguió más de $2.1 millones).

A diferencia de otras organizaciones deportivas profesionales, el PGA TOUR cuenta con el apoyo anual de más de 100,000 voluntarios para la organización y puesta en marcha de sus eventos. La gran mayoría de estos torneos están estructurados como entidades sin animo de lucro y tienen como objetivo donar el 100 porciento de sus ganancias a obras de caridad. Los beneficiados locales incluyen un amplio rango de organizaciones como hospitales y albergues; programas de desarrollo juvenil, bancos de alimentos, grupos que apoyan a militares y sus familias; organizaciones que dan soporte a personas de la tercera edad; entidades o personas que apoyan a mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad e iniciativas que permiten el desarrollo y crecimiento del golf.

