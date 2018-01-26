Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Gran inicio de Díaz en California

Roberto Díaz comenzó con el pie derecho en el torneo del PGA Tour en California, mientras que Abraham Ancer está empatado con Tiger Woods

KAL|0_97tjdcij

Escrito por: Azteca Deportes

Un estupendo inicio fue el que registró el golfista mexicano Roberto Díaz dentro del Farmers Insurance Open, torneo correspondiente al calendario regular del PGA Tour que tiene verificativo en el afamado campo de Torrey Pines de San Diego, California.

Díaz se repuso de bogeys en los dos primeros hoyos, para firmar birdies en las banderas del cuatro, cinco, siete y ocho. En la vuelta de regreso el originario del puerto de Veracruz, embocó birdies en el diez, 14 y 16, para cerrar con bogey en el 18, situación que impidió que ascendiera aún más en la clasificación general.

Por su parte Abraham Ancer, el otro representante nacional en el field del torneo que reparte una bolsa de casi siete millones de dólares, firmó una primera tarjeta de 72, par de campo, por lo que ocupa la posición 84 junto con el estadounidense Tiger Woods.

El líder con un marcador de 65 impactos, siete bajo par, es el originario de Salt Lake City, Utah, Tony Finau, seguido de sus compatriotas Ryan Palmer y Ted Potter Jr.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

KAL|0_wg4f442j

Te puede interesar: Thomas jugará el WGC México Championship

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:50 p. m.
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP