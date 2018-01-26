Gran inicio de Díaz en California

Un estupendo inicio fue el que registró el golfista mexicano Roberto Díaz dentro del Farmers Insurance Open, torneo correspondiente al calendario regular del PGA Tour que tiene verificativo en el afamado campo de Torrey Pines de San Diego, California.

Díaz se repuso de bogeys en los dos primeros hoyos, para firmar birdies en las banderas del cuatro, cinco, siete y ocho. En la vuelta de regreso el originario del puerto de Veracruz, embocó birdies en el diez, 14 y 16, para cerrar con bogey en el 18, situación que impidió que ascendiera aún más en la clasificación general.

Por su parte Abraham Ancer, el otro representante nacional en el field del torneo que reparte una bolsa de casi siete millones de dólares, firmó una primera tarjeta de 72, par de campo, por lo que ocupa la posición 84 junto con el estadounidense Tiger Woods.

El líder con un marcador de 65 impactos, siete bajo par, es el originario de Salt Lake City, Utah, Tony Finau, seguido de sus compatriotas Ryan Palmer y Ted Potter Jr.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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