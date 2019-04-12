Hace historia Ortiz en Augusta

AUGUSTA, GEORGIA.- Tuvieron que pasar cuatro décadas para que nuestro país tuviera presencia en el considerado por muchos el mejor torneo del mundo. Hoy el tapatío Álvaro Ortiz, rompió esa sequía al disputar la primera ronda del Masters Tournament, primer Major de la temporada.

A Ortiz, no le pesaron sus 23 años y su condición de amateur para jugarle de tú a tú al mítico trazado del Augusta National que en la jornada inaugural no se apiadó de jugadores de la talla del fijiano Vijay Singh, el inglés Paul Casey y el argentino Ángel Cabrera, quienes ocupan los últimos lugares.

El egresado de la Universidad de Arkansas, firmó hoy una tarjeta de 73 golpes, uno arriba de par, actuación que lo situó en la posición 44, a siete golpes de distancia de los punteros los estadounidenses Brooks Koepka y el “Científico Loco” Bryson DeChambeau.

El coahuilense Juan Antonio Estrada, el mejor golfista amateur de nuestro país, el de Tijuana, Baja California, Víctor Regalado y ahora el de Guadalajara, Álvaro Ortiz, han sido los únicos representantes nacionales en las 83 ediciones del Masters Tournament.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA