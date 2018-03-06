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Fútbol

Harán muñeca de Lorena Ochoa

La ex golfista profesional Lorena Ochoa, quedará inmortalizada con una muñeca de la marca Barbie

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Escrito por: Azteca Deportes

Con motivo de la celebración del día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo, la empresa estadounidense dedicada a la fabricación y distribución de juguetes Mattel a través de su submarca Barbie, lanzarán al mercado una serie de muñecas edición especial con la imagen de mujeres destacadas.

Entre las personalidades que serán inmortalizadas con su propia muñeca, se encuentra la mexicana Lorena Ochoa. “Me da mucho gusto ser reconocida por Barbie como fuente de inspiración para muchas niñas", dijo Ochoa. “Este reconocimiento es un motivo más para continuar demostrando que con perseverancia y amor a lo que haces puedes llegar a ser lo que te propones”.

Además de la ex número uno del mundo, figura entre la colección “Sheroes” la artista plástica Frida Kahlo. Según el comunicado de la empresa transnacional, la muñeca de Kahlo estará a la venta el próximo mes, caso contrario al de la tapatía Ochoa que no se comercializará.

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