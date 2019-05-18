Harmeling asume el control en Jamaica

MONTEGO BAY, JAMAICA – Su segundo 66 de la semana le permitió al estadounidense Evan Harmeling llegar a un total de 12-bajo par 132 para comandar en solitario el BMW Jamaica Classic, sexto evento de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica.

Tras 36 hoyos de juego en el Cinnamon Hill Golf Course, el jugador de 30 años se separó por un golpe de su compatriota Dawson Armstrong, el guatemalteco José Toledo y el argentino Augusto Núñez. Los dos primeros en mención concluyeron la jornada de viernes con rondas individuales de 8-bajo par 64, mientras que el actual No. 9 de la Orden de Mérito se despachó con un 67 libre de bogeys.

El quinto lugar del tablero de posiciones, a dos golpes del puntero, ahora lo comparten el chileno Mito Pereira (68), el sudafricano Ian Ansett (65), el estadounidense Barret Kelpin (67), el colombiano Juan Pablo Luna (67) y el estadounidense Tom Whitney (69), este último líder de la Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica.

La mejor tarjeta del día fue para el tres veces campeón en el Tour, Jorge Fernández Valdes. Su gran 63 de hoy le permitió escalar 74 casillas en la general para entrar al fin de semana ubicado en un empate por el décimo puesto. Junto a el argentino, con globales de 9-bajo par 135 está el inglés Greg Eason, quien firmó en su salida un 68.

“Fue un día muy sólido y sin errores. Esta es una cancha que cambia mucho entre las vueltas y hay que tener una estrategia bien pensada. Hay muchos jugadores pegando bien y eso un muy importante acá. Dejar la bola en fairway te da la chance de atacar”, sostuvo Harmeling, quien actualmente ocupa el puesto 72 de la Orden de Mérito.