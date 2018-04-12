Hernández es séptimo en Argentina

CÓRDOBA, ARGENTINA.- Dio inicio el 87 Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp, fecha correspondiente al PGA Tour Latinoamérica en la cual el capitalino Juan Pablo Hernández es el exponente mexicano más destacado hasta el momento de un total de diez que participan en la justa sudamericana.

Con una primera ronda de 69 golpes, dos bajo par, Hernández comparte la séptima posición de la justa que reparte una bolsa de 175 mil dólares, misma que lidera el estadounidense Skyler Finnell con un marcador de 66 impactos, cinco menos.

“Jugué bastante bien especialmente en el inicio de la ronda. Creo que no hay mejor manera de iniciar el torneo. Casi hago tres águilas (hizo dos), lo cuál dice mucho de cómo aproveché los pares cinco”, aseguró Finnell, quien es egresado de la Universidad de San Diego.

El mexicano Fernando Cruz-Valle, con 71, par de campo, está colocado en la posición 26; en tanto que Pablo Rincón con 72, uno arriba, comparte el puesto 49. Más abajo en la clasificación, se colocaron Santiago Gaviño, Ángel Morales, Juan Pablo Solis, Isidro Benitez, Roberto Rodríguez, Cristian Romero y David Faraudo.

