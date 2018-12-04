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Higgs, el mejor del PGA TOUR Latinomérica

El estadounidense Harry Higgs ganó la Orden de Mérito y el premio Roberto De Vicenzo por apenas 64 dólares

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MIAMI, FL - DECEMBER 02: Los 5 during the final round of the PGA TOUR Latinoamerica Shell Championship at Trump National Doral Golden Palm on December 2, 2018 in Miami, Florida. (Photo by Enrique Berardi/PGA TOUR)|Enrique Berardi/US PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

MIAMI, FLORIDA – Tras una temporada en la que vino de menos a más, finalmente el estadounidense Harry Higgs logró el objetivo de quedarse con el primer lugar de la Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica.

Con su empate por el cuarto lugar del Latinoamérica Tour Championship – Shell Championship, el jugador de 26 años superó al colombiano Nicolás Echavarría en la carrera por adjudicarse el premio Roberto De Vicenzo, el cual honra al ganador del listado de ganancias.

Higgs sumó ganancias por $101,336 dólares en 2018 para lograr una diferencia de únicamente 64 con respecto a Echavarría. El colombiano no tuvo una buena semana en el evento final de la temporada y su empate por el puesto 45 de la general lo obligó a descender al segundo lugar de la Orden de Mérito con un total de $101,272 dólares.

De esta manera, Higgs se asegura no solo el primer lugar del listado de ganancias del Tour, también logró exención completa para la próxima temporada del Web.com Tour. Por su parte, Echavarría contará con exención parcial en el circuito estadounidense 2018-19.

Tras Higgs y Echavarría, el tercer-cuarto-quinto lugar de la Orden de Mérito quedaron en manos de los estadounidenses Michael Buttacavoli y Austin Smotherman y el colombiano Marcelo Rozo. Los jugadores recibieron sus tarjetas del Web.com Tour 2018-19 durante la ceremonia de premiación del Latinoamérica Tour Championship – Shell Championship.

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