Homenajean a Lorena Ochoa

CIUDAD DE MÉXICO.- Como un homenaje a su trayectoria, la histórica golfista nacional Lorena Ochoa Reyes fue nombrada socia honoraria de los 13 clubes activos de la Asociación de Golf del Valle de México (AGVM), por lo que se le entregó una credencial que le da acceso a las instalaciones mencionadas.

El galardón se hizo esta mañana en el Club Campestre de la CDMX, durante un desayuno con varios presidentes de clubes de golf de la zona.

“Es para mí un reconocimiento muy especial, me siento parte de la familia de los golfistas de la AGVM y poder estar en los diferentes clubes me da mucha alegría. La Federación y la Asociación saben que mi ilusión es estar cerca de los niños, poderlos motivar. Me encanta ver cómo está creciendo el número de golfistas y que sepan que yo estoy aquí siempre para apoyarlos”, comentó la ganadora de 27 títulos del LPGA Tour.

Por su parte, el Ing. Fernando Lemmen-Meyer, Presidente de la AGVM, destacó la importancia que tiene en el desarrollo del golf del Valle de México, el que Lorena Ochoa tenga acceso a los clubes.

“Será una gran motivación para los golfistas de nuestra zona el entrenar junto a la máxima figura mexicana de nuestro deporte. Queremos ver destacar a más jugadores, que sigan los pasos de Lorena y que pongan en alto el nombre de nuestro país”, afirmó el también Vicepresidente de la Federación Mexicana de Golf.

Los 13 campos que desde hoy le abren la puerta a Lorena Ochoa, son: Bosque Real Country Club, Club Campestre Chiluca, Club Campestre de la CDMX, Club de Golf Bellavista, Club de Golf Chapultepec, Club de Golf La Hacienda, Club de Golf Los Encinos, Club de Golf México, Club de Golf San Carlos, Club de Golf Vallescondido, Coral Golf Resort, La Esmeralda Country Club y Lomas Country Club.