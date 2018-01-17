Honran a Lorena Ochoa

Huixilucan, Estado de México.- Durante conferencia de prensa, la Federación Mexicana de Golf dio a conocer que el próximo LVIII Campeonato Nacional Interzonas llevará por nombre “Lorena Ochoa Reyes”.

“Es para nosotros un enorme placer el poder unir fuerzas con Lorena Ochoa para impulsar a los niños y jóvenes de nuestro deporte con un torneo de tanta importancia para nuestras jóvenes promesas.” comentó Jorge Robleda Moguel, Presidente de la Federación Mexicana de Golf.

Dicho campeonato se llevará acabo del 24 al 27 de marzo en el Club de Golf La Hacienda, Club de Golf Bellavista y Club de Golf Vallescondido donde se esperan más de 300 jugadores entre las categorías 7 y menores, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 y 16-18 años.

“Esperamos que este año nuestro campeonato sea todo un éxito y que la presencia de Lorena motive a nuestros jóvenes a dar lo mejor de ellos en este y todos los torneos en los que participen”, resaltó Miguel Collado, Presidente del Comité Nacional Infantil Juvenil.

“Yo jugué este torneo varias veces y siempre me entusiasmó jugarlo. Yo espero poder contribuir a que los niños y jóvenes se motiven para lograr tener un buen torneo y estoy muy honrada de prestar mi nombre al mismo”, comentó Lorena Ochoa.

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