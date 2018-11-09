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Fútbol

Inicia Ancer en el top cinco

El representante por nuestro país en la pasada edición del WGC-Mexico Championship Abraham Ancer, está empatado en el cuarto sitio en Mayakoba

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PLAYA DEL CARMEN, MEXICO - NOVEMBER 08: Abraham Ancer of Mexico plays his shot from the 17th tee during the first round of the Mayakoba Golf Classic at El Camaleon Mayakoba Golf Course on November 08, 2018 in Playa del Carmen, Mexico. (Photo by Rob Carr/Getty Images)|Rob Carr/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

PLAYA DEL CARMEN.- El originario de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer, está empatado en la cuarta posición del Mayakoba Golf Classic, fecha correspondiente al PGA TOUR que se realiza en el campo de El Camaleón GC y que reparte una bolsa de siete millones 200 mil dólares.

Ancer registró una primera ronda de 65 golpes, seis bajo par, mismo marcador que el de otros 13 jugadores entre ellos el argentino Emiliano Grillo y los estadounidenses Gary Woodland y Kevin Chappell, todos ellos a un impacto de los líderes Matt Kuchar, Kramer Hickok y Dominic Bozzelli, todos ellos del país de las barras y las estrellas.

Por su parte, Oscar Fraustro con 66, cinco menos, está en el sitio 19, mientras que Armando Favela y Carlos Ortiz con 67, cuatro bajo par, comparten el casillero 30, José de Jesús Rodríguez con 70, menos uno, está en el sitio 77 y Sebastián Vázquez y Roberto Díaz con 71 par de campo, están empatados en el lugar 91.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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