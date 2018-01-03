Inicia en Nacional de Aficionadas

Ciudad de México. Mañana en el Guadalajara Country Club, inicia la edición XCIII del Campeonato Nacional de Aficionadas, donde la integrante de la Universidad de Arkansas, María Fassi, es una de las favoritas para llevarse la victoria.

“Tengo muchas ganas de empezar este nuevo año, y que mejor que hacerlo en México y con un torneo que ya he ganado en dos ocasiones, el Nacional de Aficionadas”, dijo María Fassi, quien buscará coronarse en la capital jalisciense esta semana.

“Tuve un gran 2017, con victorias en lo individual y en lo colectivo, con la Universidad de Arkansas, pero eso ya quedó atrás y ahora hay que empezar con muchas ganas y ojalá tenga una buena semana”, dijo Fassi, el Nacional de Aficionadas se llevará a cabo del 4 al 7 de enero en el Guadalajara Country Club.

“Voy con muchas ganas y deseos de tener una buena semana, después de pasar unos días con la familia siempre es bueno. Me cadea Jorge (Martínez sicólogo de Fassi), quien además de ayudarme en lo mental es un excelente compañero, él ha ganado en la bolsa de varios profesionales y amateurs, así que será una buena semana”, agregó Fassi.

En el 2017 María dejó huella en el golf femenil de nuestro país, uno de los más exitosos para una mexicana, Fassi se consolidó como la mejor de los últimos años al conseguir dos títulos individuales y tres colectivos. Pese a tener un inicio complicado, con su peor semestre como jugadora de la Universidad de Arkansas, María salió a delante en la segunda parte del 2017 y con eso demostró que está llamada a ser un referente del golf femenil de México.