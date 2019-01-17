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Fútbol

Inicia temporada López en Orlando

La golfista mexicana Gaby López forma parte del field del Diamond Resort Tournament of Champions Presented by IOA

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HAINAN ISLAND, CHINA - NOVEMBER 09: Gaby Lopez of Mexico plays a shot on the 15th hole during the third round of the Blue Bay LPGA on November 9, 2018 in Hainan Island, China. (Photo by Zhe Ji/Getty Images)|Zhe Ji/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD MÉXICO.- Después de una ardua pretemporada, la golfista mexicana Gaby López inicia actividades esta semana en el Diamond Resort Tournament of Champions Presented by IOA, fecha del LPGA TOUR que se llevará a cabo en el Four Seasons Golf & Sports Club Orlando en Lake Buenavista, Florida.

El torneo que hace su debut en el calendario del circuito femenil estadounidense, reunirá a únicamente 26 jugadoras campeonas de algún certamen de las temporadas 2017-18, las cuales se disputarán una bolsa de un millón 200 mil dólares, teniendo como escenario el Tranquilo Golf Course del complejo de Four Seasons.

Fue en noviembre pasado, durante la celebración del Blue Bay LPGA en China que la capitalina obtuvo su primer triunfo en la mejor gira femenil del orbe, convirtiéndose apenas en la segunda golfista mexicana (después de Lorena Ochoa) en coronarse dentro del LPGA TOUR.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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