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Fútbol

Inicio esperanzador de Ancer

El golfista mexicano Abraham Ancer, se encuentra en el segundo sitio del Dell Technologies Championship en Boston

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Escrito por: Azteca Deportes

NORTON, MASSACHUSETTS.- Extraordinario inicio fue el que registró el día de hoy el golfista mexicano Abraham Ancer dentro del Dell Technologies Championship, segundo de cuatro torneos correspondientes a los playoffs de la FedExCup que tiene verificativo en el TPC de Boston.

Una primera ronda de 66 golpes, cinco bajo par, colocó al originario de Reynosa, Tamaulipas, empatado en la segunda posición del torneo que reparte una bolsa de nueve millones de dólares, apenas a un golpe de distancia del líder el inglés Justin Rose.

Ancer quien el día de hoy salió por el tee del hoyo diez del TPC Boston, registró birdies en los hoyos 18, cuatro, seis, siete y nueve. El golfista mexicano, busca finalizar en una buena posición esta semana para poder quedar dentro de los 70 mejores de los standings de la FedExCup que jugarán la semana próxima el BMW Championship.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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