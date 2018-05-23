“Invasión” mexicana en Nashville

NASHVILLE, TENNESSEE.- La temporada 2018 del Web.com Tour, continúa esta

semana con el Nashville Golf Open Benefitting the Snedeker Foundation, torneo

que tendrá como escenario el Nashville Golf & Athletic Club, competencia que

repartirá una bolsa de 550 mil dólares.

El guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, quien es el mejor golfista

mexicano en el Ranking Mundial, el tapatío Carlos Ortiz (foto), el chihuahuense Óscar

Fraustro, el tamaulipeco Rodolfo Cazaubón, el poblano Gerardo Ruiz de la Concha

y el tijuanense Armando Favela, participarán en el torneo que ganara el año anterior

el estadounidense Lanto Griffin.

Cabe recordar que la semana anterior, Fraustro fue el único mexicano de seis que pasó

el corte en el BMW-Charity Pro-Am presented by SYNNEX Corporation realizado

en Greer, Carolina del Sur. En dicha competencia el ex integrante del PGA TOUR,

finalizó en el noveno sitio, su mejor resultado hasta el momento dentro del Web.com

Tour.

Ficha técnica

Nombre del torneo: Nashville Golf Open Benefitting the Snedeker Foundation

Fecha: Mayo 24-27, 2018

Campo: Nashville Golf &Athletic Club; Nashville, Tennessee Par/Yards: 72/7,563

Campeón defensor: Lanto Griffin

Bolsa: $550,000 dólares

Premio para el campeón: $99,000 dólares

Formato: 72-hoyos stroke play

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

