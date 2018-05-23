“Invasión” mexicana en Nashville
Un total de seis golfistas tricolores aparecen el field de torneo del Web.com Tour que inicia mañana en Tennessee
NASHVILLE, TENNESSEE.- La temporada 2018 del Web.com Tour, continúa esta
semana con el Nashville Golf Open Benefitting the Snedeker Foundation, torneo
que tendrá como escenario el Nashville Golf & Athletic Club, competencia que
repartirá una bolsa de 550 mil dólares.
El guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, quien es el mejor golfista
mexicano en el Ranking Mundial, el tapatío Carlos Ortiz (foto), el chihuahuense Óscar
Fraustro, el tamaulipeco Rodolfo Cazaubón, el poblano Gerardo Ruiz de la Concha
y el tijuanense Armando Favela, participarán en el torneo que ganara el año anterior
el estadounidense Lanto Griffin.
Cabe recordar que la semana anterior, Fraustro fue el único mexicano de seis que pasó
el corte en el BMW-Charity Pro-Am presented by SYNNEX Corporation realizado
en Greer, Carolina del Sur. En dicha competencia el ex integrante del PGA TOUR,
finalizó en el noveno sitio, su mejor resultado hasta el momento dentro del Web.com
Tour.
Ficha técnica
Nombre del torneo: Nashville Golf Open Benefitting the Snedeker Foundation
Fecha: Mayo 24-27, 2018
Campo: Nashville Golf &Athletic Club; Nashville, Tennessee Par/Yards: 72/7,563
Campeón defensor: Lanto Griffin
Bolsa: $550,000 dólares
Premio para el campeón: $99,000 dólares
Formato: 72-hoyos stroke play
CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA