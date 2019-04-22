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Fútbol

John Somers se llevó el Abierto de Chile

El estadounidense Somers logró ayer su primera victoria en el PGA TOUR Latinoamérica

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SANTIAGO, CHI - APRIL 21:John Somers of the U.S during the final round of the PGA TOUR Latinoamrica Abierto de Chile 2019 presentado por VOLVO at Club de Golf Mapocho on April 21, 2019 in Santiago, Chile. (Photo by Enrique Berardi/PGA TOUR)|Enrique Berardi/US PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

SANTIAGO, Chile – Un largo putt de 18 metros en el hoyo 72 de competencia, le permitió al estadounidense John Somers completar un score de 19-bajo par 265 para quedarse con el título del Abierto de Chile 2019 presentado por VOLVO, evento que se disputó en el Club de Golf Mapocho.

El jugador de Carolina del Norte hizo este domingo su segundo 65 de la semana lo que le permitió superar en el acumulado por dos golpes a su compatriota Alex Weiss. El líder de los primeros 54 hoyos de juego terminó con una ronda de 3-bajo par 69, insuficiente para ganar el tercer evento de la temporada de PGA TOUR Latinoamérica.

El ídolo local y actual jugador del PGA TOUR, Joaquín Niemann, hizo 66 este domingo para terminar solo en la tercera casilla con un total de 268 golpes, 16-bajo par. Otro latinoamericano, Alexandre Rocha se ubicó tercero a cinco golpes del flamante campeón. Aunque el brasilero arrancó águila-birdie, no pudo mantener el buen ritmo y tuvo que conformarse con el top-5.

La quinta casilla al final de cuentas la compartieron con globales individuales de 13-bajo par 271, el chileno Mito Pereira, el argentino Augusto Núñez y el estadounidense Matt Ryan. El campeón defensor Jared Wolfe culminó la semana en el octavo lugar y eso le permitió mantener el primer lugar de la Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica 2019.

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