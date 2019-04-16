Johnson, nuevo número uno del mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su destacada participación en la edición 83 del Masters Tournament en Augusta, Georgia, el estadounidense Dustin Johnson regresó a la cima de la clasificación del Official World Golf Ranking (OWGR), desplazando al inglés Justin Rose quien no pasó el corte en el primer Major de la temporada.

Johnson, campeón en febrero pasado del World Golf Championships-Mexico Championship, estuvo muy cerca de adjudicarse su primer Masters, sin embargo, se tuvo que conformar con empatar en la segunda posición y ver cómo su compatriota Tiger Woods se apoderaba de su quinta “Chaqueta Verde” en el mítico trazado del Augusta National Golf Club.

El originario de Columbia, Carolina del Sur, tiene un promedio de puntos de 10.0114 por 9.2024 de Rose; mientras que el estadounidense Brooks Koepka (8.9620); el norirlandés Rory McIlroy (8.3167) y el también oriundo del país de las barras y las estrellas Justin Thomas (8.0430), completan el top cinco de los mejores golfistas del mundo.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA