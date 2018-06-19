Johnson se mantiene como el mejor

CIUDAD DE MÉXICO.- El estadounidense Dustin Johnson, quien no pudo concretar una excelente semana al finalizar tercer lugar en el U.S. Open, torneo que lideró durante las primeras tres rondas, sigue al frente del Official World Golf Ranking (OWGR), superando por 1.1973 en promedio de puntos a su compatriota Justin Thomas.

A pesar de no haber coronado una gran actuación con el título del segundo Major del año realizado en el complicado campo de Shinnecock Hills en Southampton, Nueva York, el campeón en 2017 del World Golf Championships-Mexico Championship, acumuló ya 66 semanas al frente de la clasificación mundial.

Por su parte, el también originario del país de las barras y las estrellas Brooks Koepka, quien se convirtiera el domingo anterior en el séptimo jugador en la historia en ganar de forma consecutiva el Abierto de los Estados Unidos, ascendió del sitio nueve al cuatro del OWGR.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

Para mayor información consulta:

http://www.owgr.com/ranking

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