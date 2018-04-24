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Johnson sigue en la cima del ranking

El ex campeón del World Golf Championship-Mexico Championship Dustin Johnson, cumplió 62 semanas al frente del OWGR

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HILTON HEAD ISLAND, SC - APRIL 14: Dustin Johnson plays his third shot on the second hole during the third round of the 2018 RBC Heritage at Harbour Town Golf Links on April 14, 2018 in Hilton Head Island, South Carolina. (Photo by Jared C. Tilton/Getty Images)|Jared C. Tilton/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un promedio de puntos de 9.6364, el estadounidense Dustin Johnson campeón de la edición 2017 del World Golf Championship-Mexico Championship, sumó una semana más al frente del Official World Golf Ranking (OWGR).

El originario de Columbia, Carolina del Sur, llegó a 62 semanas encabezando la clasificación mundial, sin embargo, su compatriota Justin Thomas le pisa los talones con un promedio de puntos de 9.5191, mientras que en la tercera posición se ubicó el también originario del vecino país del norte Jordan Spieth, quien promedia 8.6279 unidades.

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HILTON HEAD ISLAND, SC - APRIL 14: Dustin Johnson plays his third shot on the second hole during the third round of the 2018 RBC Heritage at Harbour Town Golf Links on April 14, 2018 in Hilton Head Island, South Carolina. (Photo by Jared C. Tilton/Getty Images)|Jared C. Tilton/Getty Images

El mejor golfista latinoamericano en el OWGR, es el venezolano Jhonattan Vegas ubicado en el casillero 58 con 2.2206 en promedio de puntos.

Para mayor información visita:

http://www.owgr.com/ranking

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