Johnson sigue en la cima del ranking
El ex campeón del World Golf Championship-Mexico Championship Dustin Johnson, cumplió 62 semanas al frente del OWGR
CIUDAD DE MÉXICO.- Con un promedio de puntos de 9.6364, el estadounidense Dustin Johnson campeón de la edición 2017 del World Golf Championship-Mexico Championship, sumó una semana más al frente del Official World Golf Ranking (OWGR).
El originario de Columbia, Carolina del Sur, llegó a 62 semanas encabezando la clasificación mundial, sin embargo, su compatriota Justin Thomas le pisa los talones con un promedio de puntos de 9.5191, mientras que en la tercera posición se ubicó el también originario del vecino país del norte Jordan Spieth, quien promedia 8.6279 unidades.
El mejor golfista latinoamericano en el OWGR, es el venezolano Jhonattan Vegas ubicado en el casillero 58 con 2.2206 en promedio de puntos.
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