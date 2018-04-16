Kodaira ascendió al sitio 27 del OWGR
El japonés Satoshi Kodaira, subió al sitio 27 del Official World Golf Ranking (OWGR) gracias a su triunfo en el RBC Heritage
CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que fue su primer título en el PGA Tour en apenas 15 torneos, el japonés Satoshi Kodaira, ascendió esta semana del sitio 46 al 27 del Official World Golf Ranking (OWGR) gracias a su victoria de ayer en el RBC Heritage.
En la conclusión del torneo realizado en Carolina del Sur, el japonés Kodaira venció en el tercer hoyo de desempate al coreano Si Woo Kim, con un putt para birdie de casi ocho metros, tiro que lo hizo debutar como campeón dentro de la mejor gira del mundo.
En tanto que el estadounidense Dustin Johnson, cumplió 61 semanas al frente del Ranking Mundial de Golf.
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