Koepka manda en el ranking

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de haber tenido una discreta actuación la semana pasada en el Travelers Championship en Cromwell, Connecticut, donde finalizó en el sitio 57, el estadounidense Brooks Koepka se mantuvo en lo más alto del Official World Golf Ranking (OWGR).

El ganador de cuatro Majors (dos U.S. Open y dos PGA Championship), tiene un promedio de puntos de 11.6643, por 10.3069 de su compatriota Dustin Johnson, campeón vigente del World Golf Championships-Mexico Championship, mientras que en la tercera posición se ubicó el norirlandés Rory McIlroy con 8.6900 unidades.

En cuanto a los mexicanos, el originario de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer, ascendió cinco posiciones con respecto a la semana anterior, por lo que ahora ocupa el peldaño 58 en el OWGR, en tanto que el segundo mejor exponente nacional en dicha clasificación es el tapatío Carlos Ortiz (sitio 276).

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA