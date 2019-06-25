Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Koepka manda en el ranking

El estadounidense Brooks Koepka se mantuvo esta semana en lo más alto del Official World Golf Ranking

KAL|1_28cv0r11
CROMWELL, CONNECTICUT - JUNE 22: Brooks Koepka of the United States reacts to his shot from the 15th tee during the third round of the Travelers Championship at TPC River Highlands on June 22, 2019 in Cromwell, Connecticut. (Photo by Tim Bradbury/Getty Images)|Tim Bradbury/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de haber tenido una discreta actuación la semana pasada en el Travelers Championship en Cromwell, Connecticut, donde finalizó en el sitio 57, el estadounidense Brooks Koepka se mantuvo en lo más alto del Official World Golf Ranking (OWGR).

El ganador de cuatro Majors (dos U.S. Open y dos PGA Championship), tiene un promedio de puntos de 11.6643, por 10.3069 de su compatriota Dustin Johnson, campeón vigente del World Golf Championships-Mexico Championship, mientras que en la tercera posición se ubicó el norirlandés Rory McIlroy con 8.6900 unidades.

En cuanto a los mexicanos, el originario de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer, ascendió cinco posiciones con respecto a la semana anterior, por lo que ahora ocupa el peldaño 58 en el OWGR, en tanto que el segundo mejor exponente nacional en dicha clasificación es el tapatío Carlos Ortiz (sitio 276).

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP