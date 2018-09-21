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Fútbol

Latinoamérica listo para la World Cup of Golf

El mexicano Abraham Ancer y el venezolano Jhonattan Vegas ya tienen compañero para la ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf 2018

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BOISE, ID - SEPTEMBER 16: Roberto Diaz of Mexico hits his drive on the fifth hole during the final round of the Albertsons Boise Open at the Hillcrest Country Club on September 16, 2018 in Boise, Idaho. (Photo by Steve Dykes/Getty Images)|Steve Dykes/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

MELBOURNE, AUSTRALIA.- Roberto Díaz se unirá a Abraham Ancer para representar a México, mientras que Jhonattan Vegas eligió a su amigo de la infancia Joseph Naffa para jugar por Venezuela. Tanto Díaz como Naffa participarán por primera vez de la ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf 2018.

Los 28 equipos para la Copa del Mundo ahora ya son oficiales, y el jugador líder de cada país ha seleccionado a su compañero para el formato de equipo. El inglés Ian Poulter fue uno de los notables seleccionados y hará su sexta aparición en la competencia de la Copa del Mundo luego de ser elegido por su compatriota Tyrrell Hatton.

Díaz, oriundo de Veracruz, llega con una serie de buenos resultados en el último mes que le permitirá regresar al PGA TOUR. Tuvo un empate por el puesto 25 en el DAP Championship del Web.com Tour a principios de septiembre y la semana pasada finalizó quinto en el Albertsons Boise Open.

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