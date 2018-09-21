Latinoamérica listo para la World Cup of Golf

MELBOURNE, AUSTRALIA.- Roberto Díaz se unirá a Abraham Ancer para representar a México, mientras que Jhonattan Vegas eligió a su amigo de la infancia Joseph Naffa para jugar por Venezuela. Tanto Díaz como Naffa participarán por primera vez de la ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf 2018.

Los 28 equipos para la Copa del Mundo ahora ya son oficiales, y el jugador líder de cada país ha seleccionado a su compañero para el formato de equipo. El inglés Ian Poulter fue uno de los notables seleccionados y hará su sexta aparición en la competencia de la Copa del Mundo luego de ser elegido por su compatriota Tyrrell Hatton.

Díaz, oriundo de Veracruz, llega con una serie de buenos resultados en el último mes que le permitirá regresar al PGA TOUR. Tuvo un empate por el puesto 25 en el DAP Championship del Web.com Tour a principios de septiembre y la semana pasada finalizó quinto en el Albertsons Boise Open.