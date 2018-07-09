Ledesma debuta como campeón en el Web.com Tour

CLYMER, NUEVA YORK. – Es increíble el giro que pueden tomar las cosas en una sola semana. El argentino Nelson Ledesma llegó al Peek’n Peak Resort en Clymer, Nueva York, ubicado en el puesto 101 de la lista de ganancias del Web.com Tour. Venía de fallar el corte en ocho de sus catorce presentaciones esta temporada y con un solo top-25 en su haber, un empate por el undécimo puesto en el Panama Championship que abrió la temporada en febrero. En lugar de andar buscando un sitio entre los 25 que ascenderán al PGA TOUR, Ledesma buscaba la forma de mantener su tarjeta del Web.com Tour y meterse a las Finales que comenzarán a finales de agosto.

Ayer, apenas cuatro días después, Ledesma es un campeón del Web.com Tour. El tucumano de 27 años terminó el LECOM Health Challenge con 22-bajo par 266 para superar por dos golpes al colombiano Sebastián Muñoz y al estadounidense Kyle Jones. Su conquista fue la sexta de un graduado del PGA TOUR Latinoamérica en lo que va de esta temporada del Web.com Tour.

“Estaba un poco nervioso pero tranquilo a la vez”, dijo sobre su primera ocasión en contienda en esta temporada del Web.com Tour. “Sabía que estaba jugando bien, que estaba pegando bien, estaba confiando en mi juego, en el trabajo que he venido haciendo y en mi caddie también”.

Ganar no es nada nuevo para Ledesma, quien sumaba seis victorias como profesional en Argentina, incluido el título del 86º Abierto OSDE del Centro el año pasado en el Córdoba Golf Club en PGA TOUR Latinoamérica. Además de esa victoria en 2017, Ledesma consiguió otros siete top-25s en Latinoamérica para terminar la temporada de número cinco en la Orden de Mérito y lograr el ascenso al Web.com Tour.

“La verdad que es lindo”, afirmó sobre la sensación de lograr su primer título en este nivel. “Me tocó ganar el año pasado (en PGA TOUR Latinoamérica). Me alegra mucho haber ganado de nuevo”.

Con Ledesma son cuatro los jugadores que ganaron torneos del PGA TOUR Latinoamérica en 2017 que ganaron también en el Web.com Tour en 2018 (Julián Etulain, José de Jesús Rodríguez y Brady Schnell).

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