Leve mejoría de Ancer en Filadelfia

Fildadelfia, Pennsylvania.- Después de dos rondas, el golfista mexicano Abraham Ancer se encuentra empatado en el sitio 38 del BMW Championship, penúltima fecha de los playoffs de la FedExCup que tiene como escenario el Aronimink Golf Club de la localidad de Newtown Square, Pennsylvania.

El día de hoy, el tamaulipeco quien salió por el hoy diez, firmó una tarjeta de 68 golpes, producto de birdies en los hoyos 12, uno y nueve, por bogey en el siete, actuación por la que suma 137 golpes, tres bajo par, a diez impactos de distancia del líder el estadounidense Xander Schauffele.

En estos momentos, el mejor mexicano en el Official World Golf Ranking está proyectado para finalizar en el sitio 64 de los standings de la FedExCup, por lo que no quedaría dentro de los 30 de dicha clasificación que participarán en el TOUR Championship, último torneo de la temporada a realizarse del 20 al 23 de septiembre en Atlanta, Georgia.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA