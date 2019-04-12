Liderato compartido en el Molino Cañuelas Championship

BUENOS AIRES, Argentina – La paridad ha sido el sello que ha marcado la pauta en estas dos primeras rondas del Molino Cañuelas Championship, segundo evento de la temporada 2019 de PGA TOUR Latinoamérica y evento inicial de la quinta edición del Zurich Argentina Swing.

Seis jugadores empatan en lo más alto del tablero de líderes con un total de 7-bajo par. Cinco de ellos ya concluyeron sus respectivas rondas, mientras que el colombiano Andrés Echavarría tuvo que suspender su presentación por falta de luz a las 6:45 p.m. El ex campeón de PGA TOUR Latinoamérica tendrá la posibilidad de tomar la punta en solitario de lograr un corto putt para birdie que dejó en el hoyo 9 su último hoyo de juego.

Echavarría y otros dos grupos más de juego tendrán que estar en posición este sábado a las 7:30 a.m. para concluir sus recorridos. Posterior a eso se efectuará el corte, que está en 142 golpes, 2-bajo par, y se dará paso a la tercera ronda con salidas a partir de las 8:30 a.m.

Regresando a lo sucedido este viernes en el Cañuelas Golf Club, en horas de la mañana el inglés Will Roebuck, el estadounidense Ryan Baca y el canadiense Wil Bateman llegaron llegar a la cima con totales individuales de 7-bajo par 137. A ellos se sumó en la tarde el argentino dos veces ganador en el Tour, Clodomiro Carranza, el estadounidense Patrick Flavin y el ya mencionado Echavarría.