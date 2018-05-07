Listo el equipo para el World Amateur Team Championships 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité de Ranking y Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Golf,eligió a Maria Fassi, quien actualmente juega para la Universidad de Arkansas, Isabella Fierro juvenil representante del Campeche Country Club y Ana Ruiz de la Universidad de Oklahoma como las representantes que jugarán en Irlanda para disputarse el Trofeo Espirito Santo del 28 de agosto al 1o de septiembre.

En el caso del equipo varonil, la lista la componen Raúl Pereda de la Universidad de Jacksonville y Álvaro Ortiz, compañero de Fassi en la Univiersidad de Arkansas. El tercer jugador del equipo se definirá después del Mexico Internacional Amateur (antes Campeonato Nacional de Aficionados) que se llevará a cabo del 7 al 10 de junio; los tres darán su mejor esfuerzo para obtener el Trofeo Eisenhower del 5 al 8 de septiembre.

“Estamos muy contentos de haber elegido a estos jugadores pues confiamos que podrán hacer un gran papel en el WATC de este año. La razón por la que hicimos la selección de manera temprana fue porque queremos iniciar su preparación lo antes posible para poder llegar con un gran nivel al torneo”, comentó Carlos Ortíz, Presidente del Comité de Ranking y Selección Nacional.

El equipo femenil iniciará su preparación en el mes de junio donde jugarán el British Women ́s Amateur mientras que el varonil jugará The Amateur Championship, esto previo a una concentración en Irlanda.

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