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Fútbol

Llaneza es tercera en Pennsylvania

La capitalina Ale Llaneza, está a dos golpes del liderato del Valley Forge Invitational correspondiente al Symetra Tour

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Escrito por: Azteca Deportes

POTTSTOWN, PENNSYLVANIA.- Entre las mejores. Así fue el comienzo esta semana de la golfista mexicana Alejandra Llaneza dentro del Valley Forge Invitational, justa que cuenta con el aval del Symetra Tour, gira de desarrollo del LPGA Tour que se disputa en el Raven’s Claw Golf Club.

Llaneza abrió su participación en el torneo que reparte una bolsa de 100 mil dólares con una tarjeta de 67 golpes, cuatro bajo par, producto de birdies en los hoyos siete, 12, 14 y 16, mientras que las también mexicanas Regina Plasencia y Margarita Ramos, están empatadas en el sitio 34 con score de 70 golpes, uno bajo par.

Con marcador de 65 impactos, seis menos, el liderato de la justa que debuta en el calendario del Symetra Tour, son la estadounidense Laura Wearn y la tailandesa Pajaree Anannarukarn.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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