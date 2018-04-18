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Fútbol

Llega la LPGA a Los Ángeles

La mexicana Gaby López, participará en el HUGEL-JTBC LA Open, justa que debuta en el circuito femenil estadounidense

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AUCKLAND, NEW ZEALAND - SEPTEMBER 28: Gaby Lopez of Mexico lines up a putt during day one of the McKayson New Zealand Women’s Open at Windross Farm on September 28, 2017 in Auckland, New Zealand. (Photo by Hannah Peters/Getty Images)|Hannah Peters/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una bolsa en juego de un millón 500 mil dólares, mañana se pone en marcha la primera edición del HUGEL-JTBC LA Open, justa avalada por el Ladies Professional Golf Association Tour a celebrarse en el Wilshire Country Club, campo par 71 de seis mil 450 yardas.

En el evento a realizarse en Los Ángeles, California, estará participando la mexicana Gaby López representante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), quien viene de pasar el corte la semana pasada en el LOTTE Championship presented by the Hershey en Oahu, Hawái.

Una de las favoritas para pelear el título, es la canadiense Brooke Henderson quien en Hawái, obtuviera su sexta victoria en el LPGA Tour con tan sólo 20 años de edad. “Estoy muy emocionada de jugar en Los Ángeles, sin duda alguna es un sitio muy especial para jugar golf. Vengo de ganar mi sexto torneo en la gira, lo que es un sueño hecho realidad”, comentó Henderson.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA
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