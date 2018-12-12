Llevan ayuda a mazatlecos

MAZATLÁN, SINALOA.- Directivos e integrantes de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB), acudieron a la Comunidad de Lomas de Monterrey a donar equipo para la hablitación de una panadería en el Espacio de Alimentación Encuentro y Desarrollo “Lomas de Montiel”.

Alrededor de 25 profesionales integrantes del único circuito de paga en nuestro país encabezados por el ex integrante del PGA TOUR Esteban Toledo, hicieron la entrega de un horno de gas, así como de diversos utensilios para la fabricación de pan.

Toledo ganador de cuatro títulos del PGA TOUR Champions (gira de veteranos del PGA TOUR), agradeció a todos los presentes el recibimiento y reconoció el arduo trabajo que desempeñan las y los voluntarios del comedor comunitario “Lomas de Montiel”.

“Yo tengo mi fundación en la cual atendemos a 16 niñas, sin embargo, no contamos con la valiosa ayuda de todos estos voluntarios, es un gran trabajo el que realizan y hay que reconocerlo”, dijo el originario de Mexicali, Baja California, quien se encuentra en Mazatlán para disputar la II Copa Puro Sinaloa.

Por su parte Alejandro Quiroz, Director de la GGPB agradeció la presencia de los profesionales en este evento y le cedió la palabra al jugador colombiano Camilo Aguado, quien sorprendió a más de un centenar de pequenínes con unas piñatas las cuales fueron la sensación de la jornada.

En el evento estuvieron presentes: Alfonso Zevada, Director de Desarrollo Comunitario DIF Sinaloa; Alejandro Quiroz, Director de la GGPB; Miguel Ángel Guerra, Comisario de la Comunidad Lomas de Monterrey, Fanny Carrillo Peñafiel, Directora de Cultura de la Fundación Mota-Engil México y Ramón Ramírez Morales, Director de la Estrategia Social de la GGPB.

