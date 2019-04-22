López asciende en el ranking

CIUDAD DE MÉXICO.- La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano Gaby López (IGPM), está muy cerca de pertenecer al exclusivo grupo de las 50 mejores jugadoras del mundo.

El sábado por la noche (horario de la CDMX), la profesional de 25 años de edad, registró su mejor actuación el lo que va de la actual temporada dentro del LPGA TOUR, al finalizar en la quinta posición del LOTTE Championship, fecha disputada en Hawái y que repartió una bolsa de dos millones de dólares.

Gracias a este resultado, la capitalina ascendió 11 posiciones en el Ranking Mundial, por lo que se encuentra ahora en el sitio 54, con un total de puntos de 88.14. Por su parte la coreana Jin-Young Ko, con 405.76 unidades, se mantiene como la número uno del orbe.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA