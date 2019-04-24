López gana calificación

CIUDAD DE MÉXICO.- El Club de Golf Bellavista ubicado al norte de la capital del país, fue la sede del torneo clasificatorio donde estuvieron en juego siete lugares para la etapa 16 “Sheriff’s Invitational presentado por Tequila Azulejos” de la temporada 2018-19 de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB).

En punto de las 8:00 horas, se puso en marcha la calificación donde un total de 22 jugadores, buscaron un lugar al último torneo de la actual campaña del único circuito de paga de nuestro país a llevarse a cabo del 7 al 12 de mayo en el espectacular campo de Tres Vidas en Acapulco, Guerrero.

Con 71 golpes, par de campo, el capitalino Fernando López, fue el primer lugar de la calificación. “Fue una buena ronda, realicé buenos tiros y fallé muy poco. Jugué muy bien, aunque erré algunos putts, sin embargo, siempre estuve en la pelea y se dio el resultado”, dijo el representante del Club de Golf México.

Salvador Hernández con 73, uno arriba, Marco Antonio Pilar (75, +4), Mario Meza Jr. (76, +5), Roger Sánchez (76, +5), Bruno Pardo (76, +5) y César Rodríguez, también consiguieron su boleto para participar en el torneo guerrerense que forma parte del Dev Series del PGA TOUR Latinoamérica y que repartirá una bolsa de tres millones de pesos.

