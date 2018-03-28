López y Fassi jugarán un Major

RANCHO MIRAGE, CALIFORNIA.- Mañana da comienzo el ANA Inspiration, primer torneo Major de la campaña dentro del golf femenil a escenificarse en el Dinah Shore Tournament Course del complejo de Mission Hills Country Club, donde estará en juego una bolsa de dos millones 800 mil dólares.

En la justa que data de 1972, estarán presentes las mexicanas Gaby López y María Fassi. La profesional López, viene de fallar cortes en sus dos torneos previos dentro del LPGA Tour, en tanto que la amateur Fassi, debido a su buen paso por el golf colegial de los Estados Unidos fue invitada al torneo californiano.

Hace un año, la coreana So Yeon Ryu, firmó un birdie en el primer hoyo de desempate para vencer a la local Lexi Thompson, para obtener así su segundo torneo “Grande” y primer título en el circuito femenil estadounidense desde 2014.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA