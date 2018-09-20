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Fútbol

Lucen Ortiz y Rodríguez en Florida

Carlos Ortiz y José de Jesús Rodríguez, comparten la cuarta posición del Web.com Tour Championship

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PORTLAND, OR - AUGUST 16: Carlos Ortiz of Mexico hits his drive on the seventh hole during the first round of the WinCo Foods Portland Open on August 16, 2018 in Portland, Oregon. (Photo by Steve Dykes/Getty Images)|Steve Dykes/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

ATLANTIC BEACH, FLORIDA.- Finalizó la primera ronda del Web.com Tour Championship, última fecha de las Finales del circuito de ascenso del PGA TOUR en la cual participan los golfistas mexicanos Carlos Ortiz de Guadalajara, Jalisco, el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez y el veracruzano Roberto Díaz.

Con una primera tarjeta de 64 golpes, siete bajo par, Ortiz y Rodríguez quienes ya aseguraron jugar la siguiente campaña en el PGA TOUR y que sólo desean mejorar su estatus, están empatados en la cuarta posición de la competencia que reparte una bolsa de un millón de dólares.

Por su parte Díaz, quien a través de las Finales del Web.com Tour busca oficializar su tarjeta al máximo circuito golfístico del mundo el próximo domingo, está empatado en la posición 56 con 69 impactos, dos por debajo del par de campo, a ocho golpes de distancia del líder el inglés Chris Paisley.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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