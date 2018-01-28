Lugar 21 para Gaby López en el Bahamas Classic

Ciudad de México. La golfista mexicana, Gaby López, terminó en el puesto 21 en el Bahamas Classic de la LPGA Tour, torneo en el que se coronó la estadounidense Brittany Lincicome.

La tricolor registró su mejor ronda, que fue de 70 golpes, dos bajo par, al marcar birdies en los hoyos cuatro, cinco, 11, 15 y 18, a cambio de bogeys en las banderas 13 y 14, y al final hizo un total de 217 golpes en las tres rondas, para dos bajo par.

Brittany Lincicome levantó el título con su mejor ronda, que fue de 66 golpes, misma que llenó con una papeleta de ocho birdies por un bogey, para un total de 207 impactos, 12 bajo par.

Wei-Ling Hsu, de China Taipei, quedó segundo lugar con una suma global de 209, 10 bajo par, y en la tercera posición quedaron la surcoreana, Amy Yang, y la china, Shanshan Feng, con 201, nueve bajo par.

