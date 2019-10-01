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Fútbol

Lugar 40 para Ortiz en California

El tapatío Carlos Ortiz tuvo una discreta participación en el Safeway Open, mientras que el tamaulipeco Abraham Ancer no pasó el corte

Sanderson Farms Championship - Final Round
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

NAPA, CALIFORNIA.- El mexicano Carlos Ortiz finalizó en el puesto 40 del Safeway Open del PGA TOUR, que se realizó en Napa, California, Estados Unidos, con la coronación del estadunidense Cameron Champ, quien lloró lleno de emoción, en parte por el estado de salud de su abuelo.

El jalisciense registró rondas de 72, 69, 72 y 69, para un total de 282 golpes, seis bajo par, en tanto el tamaulipeco Abraham Ancer no pudo superar el corte el viernes.

Cameron Champ, con un birdie en el hoyo 18, selló su coronación con rondas de 67, 68, 67 y 69, total de 271, 17 bajo par, para su segundo título en la PGA TOUR. Mack Champ, su abuelo, es un veterano de Vietnam de 78 años de edad, quien venció la discriminación racial en Texas entre 1940 y 1950 para practicar el golf y transmitió sus conocimiento a Cameron, quien a los dos años de edad empezó a pegar a la bola con los palos de golf.

Actualmente, el mayor de los Champ se encuentra internado en un hospital a causa de un cáncer en el estómago y de ahí el estado emocional del golfista, quien por las noches ha estado con su abuelo y en el día compitió.

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